Італія запроваджує комендантську годину та інші обмеження через COVID-19

Влада Італії запроваджує додаткові обмеження через зростання числа заражень COVID-19. Про це 2 листопада сказав прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте, виступаючи в парламенті, передає агенція ANSA.

«Крива зараження змусила нас підготувати новий список обмежувальних заходів і схвалити їх до середи (4 листопада – ред.)», – сказав Конте.

За його словами, ситуація в країні погіршується, протягом місяця в 15 регіонах країни можуть бути вичерпані можливості лікарняних відділень інтенсивної терапії.

Уряд Італії закриває музеї та виставки по всій країні, торгові центри будуть закриті у вихідні дні, студентів і школярів переведуть на дистанційне навчання. У громадському транспорті влада має намір скоротити кількість людей удвічі.

Заступник міністра праці Франческа Пуглісі заявила, що до пакета нових обмежень має входити і комендантська година з 21:00.

У жовтні італійська влада вже запровадила деякі обмеження. За даними BBC, мерам міст надали повноваження закривати громадські простори о 21:00, у ресторанах групи відвідувачів скоротили до шести осіб, відклали конференції та фестивалі, а також зупинили заняття контактними видами спорту.

Потім були закриті театри, кінотеатри, басейни та спортивні зали, ресторанам і барам наказали припиняти роботу о 18:00, у деяких регіонах була запроваджена комендантська година. Такі обмеження викликали невдоволення людей, у деяких регіонах відбулися протести.

В Італії, де живуть понад 60 мільйонів людей, у понеділок, 2 листопада, було зареєстровано 22 253 нових випадки зараження COVID-19 (1 листопада їх було 29 907, 31 жовтня виявили рекордну добову кількість нових хворих, 31 758). Зниження в понеділок є традиційним, адже на вихідні не всі лабораторії працюють. Усього за час епідемії в країні виявили 731 з половиною тисячу випадків.