Коронавірус: в Іспанії похоронні бюро страйкували через нестачу працівників

В Іспанії 1 листопада відбувся страйк працівників похоронних бюро, які заявляють про нестачу кадрів через сплеск смертей, пов’язаних з епідемією коронавірусу. Про це повідомляє ВВС.

Страйк відбувся у День всіх святих, коли в країні традиційно відвідують могили близьких.

У профспілці працівників бюро ритуальних послуг заявили, що потрібно більше персоналу, аби не поховання померлих не затримувалися.

Одне похоронне бюро в Мадриді повідомило агентству AFP, що йому потрібно ще 15-20 співробітників, щоб впоратися зі сплеском смертей.

За даними Університету Джонса Гопкінса, в Іспанії виявили майже 1,2 мільйона інфікованих, померли – 35 878 людей.