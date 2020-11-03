«Динамо» повідомило, що «коронавірус не завадить» проведенню матчу з «Барселоною»

Матч групового етапу Ліги чемпіонів між «Барселоною» та київським «Динамо» не буде перенесений через COVID-19, повідомила пресслужба київського клубу. Тести всіх членів київської делегації виявилися негативними.

«Напередодні матчу третього туру групового раунду Ліги чемпіонів із «Барселоною» гравці та персонал першої команди «Динамо» здали обов'язкові тести на COVID-19 у сертифікованій УЄФА лабораторії. На щастя, усі тести членів делегації виявилися негативними, тож коронавірус не перешкодить проведенню завтрашнього поєдинку», – заявили в «Динамо».

«Барселона» прийме на своєму полі київське «Динамо» ввечері 4 листопада. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Після двох турів групового етапу Ліги чемпіонів «Барселона» має шість очок, «Динамо» набрало один заліковий пункт.

За останній тиждень позитивні тести на COVID-19 отримали Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Денис Бойко, Георгій Цитаїшвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце і Микола Шапаренко. Вони не зіграють проти «Барселони».

Якби серед футболістів «Динамо», які входять до списку А, виявили ще один випадок COVID-19, гру мали би перенести.