«Динамо» обіграло «Дніпро-1» і зберегло відрив від «Шахтаря» перед очною зустріччю

Київське «Динамо» обіграло «Дніпро-1» в матчі восьмого туру чемпіонату України з футболу з рахунком 1:2.

Дніпряни відкрили рахунок на 22-й хвилині, забив Олександр Назаренко.

«Динамо» відігралося ще в першому таймі. На 34-й хвилині у свої ворота м’яч зрізав Володимир Адамюк. Ще через дев’ять хвилин Віктор Циганков вивів свою команду вперед.

Після восьми турів «Динамо» випереджає донецький «Шахтар» на чотири очки. У наступному турі команди зустрінуться в очному протистоянні.

Перед цим «Динамо» зіграє на виїзді з «Барселоною», а «Шахтар» прийме німецьку «Боруссію» з Менхенгладбаха в групі Ліги чемпіонів.