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29 жовтня 2020, Київ 00:49
Новини | Спорт

Ліга чемпіонів: «Динамо» зіграло унічию з «Ференцварошем»

«Динамо» не змогло втримати перемогу

Київське «Динамо» на останніх хвилинах втратило шанс здобути виїзну перемогу у матчі проти угорського «Ференцварошу».

У першому таймі динамівці відзначилися двічі – голи на рахунку Віктора Циганкова та Карлоса де Пени. На 59-й хвилині «Ференцварошу» вдалося скоротити відставання, а на 90-й зрівняти рахунок.

Фінальний рахунок матчу – 2:2.

У іншому матчі групи іспанська «Барселона» на виїзді переграла італійський «Ювентус» – 2:0.

За підсумками двох турів «Динамо» з одним очком посідає передостаннє місце завдяки кращій різниці голів з «Ференцварошем». Очолила групу «Барселона» з шістьма очками, на другій сходинці – «Ювентус», в активі якого три очки.

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