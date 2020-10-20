Ліга чемпіонів: «Динамо» поступилося «Ювентусу»

У вівторок, 20 жовтня, київське «Динамо» поступилося туринському «Ювентусу» у першому турі Ліги чемпіонів. Матч проходив у Києві на НСК «Олімпійський».

Перший тайм завершився нульовою нічиєю, а у другому двічі відзначився форвард гостей Альваро Мората. Підсумковий рахунок матчу – 0:2 на користь «Ювентусу».

Крім італійців у групі G «Динамо» також протистоять іспанська «Барселона» і угорський «Ференцварош».

Завтра у Лізі чемпіонів стартує чинний чемпіон України донецький «Шахтар». У Мадриді гірники зіграють з «Реалом». Початок матчу – 19:55 за Києвом.