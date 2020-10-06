«Динамо» підписало контракти з румуном і бразильцем

Київське «Динамо» в останній день дії трансферного вікна оголосило про підписання контрактів із двома гравцями.

«Футбольний клуб «Динамо» Київ підписав контракт із румунським опорним півзахисником Тудором Белуце. В «Динамо» Тудор Белуце вибрав ігровий номер 6», – ідеться в офіційному твітер-акаунті клубу.

«ФК «Динамо» (Київ) підписав контракт із бразильським атакувальним півзахисником/нападником Клейтоном (повне ім’я – Клейтон Да Сілвейра Да Сильва)», – вказано в іншому повідомленні.

Раніше цього місяця «Динамо» вперше за кілька років потрапило до групового турніру Ліги чемпіонів, але із жеребом на цій стадії киянам не пощастило.