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03 жовтня 2020, Київ 11:58
Новини | Спорт

«Динамо» та «Шахтар» дізналися свій календар у груповому етапі Ліги чемпіонів

Одразу два українські клуби гратимуть у груповому етапі Ліги чемпіонів вперше з 2015 року

Київське «Динамо» в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів прийме туринський «Ювентус», а донецький «Шахтар» поїде в гості до мадридського «Реала».

Повний календар «Динамо» виглядає таким чином:

  • 1 тур: «Динамо» – «Ювентус» (20 жовтня);
  • 2 тур: «Ференцварош» – «Динамо» (28 жовтня);
  • 3 тур: «Барселона» – «Динамо» (4 листопада);
  • 4 тур: «Динамо» – «Барселона» (24 листопада);
  • 5 тур: «Ювентус» – «Динамо» (2 грудня);
  • 6 тур: «Динамо» – «Ференцварош» (8 грудня).

Календар «Шахтаря» такий:

  • 1 тур: «Реал» Мадрид – «Шахтар» (21 жовтня);
  • 2 тур: «Шахтар» – «Інтер» Мілан (27 жовтня);
  • 3 тур: «Шахтар» – «Борусія» Менхенгладбах (3 листопада);
  • 4 тур: «Борусія» Менхенгладбах – «Шахтар» (25 листопада);
  • 5 тур: «Шахтар» – «Реал» Мадрид (1 грудня);
  • 6 тур: «Інтер» Мілан – «Шахтар» (9 грудня).

Одразу два українські клуби гратимуть у груповому етапі Ліги чемпіонів вперше з 2015 року.

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