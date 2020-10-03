«Динамо» та «Шахтар» дізналися свій календар у груповому етапі Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів прийме туринський «Ювентус», а донецький «Шахтар» поїде в гості до мадридського «Реала».

Повний календар «Динамо» виглядає таким чином:

1 тур: «Динамо» – «Ювентус» (20 жовтня);

2 тур: «Ференцварош» – «Динамо» (28 жовтня);

3 тур: «Барселона» – «Динамо» (4 листопада);

4 тур: «Динамо» – «Барселона» (24 листопада);

5 тур: «Ювентус» – «Динамо» (2 грудня);

6 тур: «Динамо» – «Ференцварош» (8 грудня).

Календар «Шахтаря» такий:

1 тур: «Реал» Мадрид – «Шахтар» (21 жовтня);

2 тур: «Шахтар» – «Інтер» Мілан (27 жовтня);

3 тур: «Шахтар» – «Борусія» Менхенгладбах (3 листопада);

4 тур: «Борусія» Менхенгладбах – «Шахтар» (25 листопада);

5 тур: «Шахтар» – «Реал» Мадрид (1 грудня);

6 тур: «Інтер» Мілан – «Шахтар» (9 грудня).

Одразу два українські клуби гратимуть у груповому етапі Ліги чемпіонів вперше з 2015 року.