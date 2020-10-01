Президент української асоціації футболу Андрій Павелко ввечері 1 жовтня повідомив, що виконком УЄФА дозволив уболівальникам частково відвідувати міжнародні футбольні матчі.

«Матчі національної збірної України проти Німеччини та Іспанії на НСК «Олімпійський», як і інші матчі Ліги націй, зможуть відвідати глядачі. Також з глядачами будуть проходити і поєдинки Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Відповідне рішення ухвалили сьогодні разом з колегами з виконкому УЄФА. Дозволяється реалізація до 30% квитків від загальної кількості місць на стадіоні. Надзвичайно важливе рішення УЄФА, яке повертає всім нам неймовірні футбольні емоції і можливість підтримати нашу збірну і наші клуби в єврокубках», – написав Павелко у фейсбуці.

На сторінці УЄФА, тим часом уточнили, що «уболівальників допустять на матчі УЄФА з наступного тижня, за погодженням із місцевою владою».

На початку вересня у Міністерстві охорони здоров’я України підтвердили можливість проведення міжнародних клубних матчів та поєдинків національних збірних з уболівальниками з урахуванням епідемічної ситуації.

Раніше сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування групової стадії найпрестижнішого клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Про своїх суперників на цій стадії дізналися перша і друга команди України – донецький «Шахтар» і київське «Динамо».

Збірна України у Лізі націй зіграє проти Німеччини 10 жовтня на НСК «Олімпійський», гра запланована на 21:45.