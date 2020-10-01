Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
01 жовтня 2020, Київ 20:21
Новини | Спорт

Ліга чемпіонів: «Шахтар» і «Динамо» дізналися про суперників у груповому турнірі

Нинішній головний тренер київського клубу Мірча Луческу неодноразово грав у Лізі чемпіонів із донецьким «Шахтарем»

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні 1 жовтня відбулося жеребкування групової стадії найпрестижнішого клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Про своїх суперників на цій стадії дізналися перша і друга команди України – донецький «Шахтар» і київське «Динамо».

Гірники потрапили до групи В, де зустрінуться з мадридським «Реалом», міланським «Інтером» та «Борусією» з Менхенгладбаха.

Динамівці в групі G зіграють із туринським «Ювентусом», «Барселоною» та угорським «Ференцварошем», головним тренером якого є колишній наставник киян Сергій Ребров.

«Шахтар» під час жеребкування перебував у другому за силою кошику, «Динамо» – в третьому.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG