Ліга чемпіонів: «Шахтар» і «Динамо» дізналися про суперників у груповому турнірі

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні 1 жовтня відбулося жеребкування групової стадії найпрестижнішого клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Про своїх суперників на цій стадії дізналися перша і друга команди України – донецький «Шахтар» і київське «Динамо».

Гірники потрапили до групи В, де зустрінуться з мадридським «Реалом», міланським «Інтером» та «Борусією» з Менхенгладбаха.

Динамівці в групі G зіграють із туринським «Ювентусом», «Барселоною» та угорським «Ференцварошем», головним тренером якого є колишній наставник киян Сергій Ребров.

«Шахтар» під час жеребкування перебував у другому за силою кошику, «Динамо» – в третьому.