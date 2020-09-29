Ліга чемпіонів: «Динамо» розгромило «Гент» – 3:0

Київське «Динамо» 29 вересня успішно реалізувало останній крок на своєму шляху до групового турніру найпрестижнішого клубного змагання Європи – Ліги чемпіонів. Динамівці у вівторок ввечері на НСК «Олімпійський» провели матч-відповідь проти «Гента», розгромивши бельгійську команду із рахунком 3:0.

Відкрив рахунок поєдинку Віталій Буяльський, дубль оформив Карлос де Пена, а третій гол у ворота суперника забив Жерсон Родрігес.

У першому матчі на виїзді кияни теж здобули перемогу 2:1.

Матч проходив без глядачів через заходи із запобігання поширенню коронавірусу.