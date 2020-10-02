Ліга Європи: «Зоря» дізналася своїх суперників у групі

Луганська «Зоря» дізналася своїх суперників у групі Ліги Європи.

Український клуб зіграє з португальською «Брагою», англійським «Лестером» та грецьким АЕКом.

Інші два представники України – чернігівська «Десна» та «Колос» з Київської області – вибули з єврокубків у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Напередодні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Донецький «Шахтар» зустрінеться з мадридським «Реалом», міланським «Інтером» та «Борусією» з Менхенгладбаха, а київське «Динамо» – з італійським «Ювентусом», «Барселоною» та угорським «Ференцварошем».