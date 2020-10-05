Збірна України вилетіла до Франції. 12 гравців не зможуть взяти участь у матчі

Збірна України з футболу вилетіла до Парижа на товариський матч зі збірною Франції.

У поєдинку не зможуть взяти участь 12 гравців команди. Травми отримали Олександр Зінченко, Сергій Кривцов, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Віталій Буяльський та Владислав Супряга.

Ще двоє гравців – Тарас Степаненко та Андрій П’ятов – захворіли на COVID-19. У зв'язку з цим їхні одноклубники із «Шахтаря» Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос та Жуніор Мораєс змушені були піти на карантин.

Головний тренер Андрій Шевченко вирішив довикликати в збірну Володимира Шепелєва, Юрія Паньківа та трьох дебютантів – Юхима Коноплю, Олександра Зубкова та Іллю Забарного. Роман Безус переведений із резервного списку до основного.

Склад збірної України на матч у Франції виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Георгій Бущан («Динамо»), Юрій Паньків («Олександрія»).

Захисники: Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний (усі — «Динамо»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Ігор Пластун («Гент», Бельгія), Юхим Конопля («Десна»).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (усі – «Динамо»), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – «Ференцварош», Угорщина), Роман Безус («Гент», Бельгія).

Нападник: Роман Яремчук («Гент», Бельгія).

Товариський матч Франція – Україна розпочнеться на «Стад де Франс» у Сен-Дені 7 жовтня о 22:10 за київським часом. 10 та 13 жовтня команда зустрінеться в Києві з Німеччиною та Іспанією в матчах Ліги націй.