Футбол: жіноча збірна України виграла другий матч поспіль на шляху до Євро-2022

Жіноча збірна України з футболу розгромно переграла збірну Греції у відбірковому турнірі на Євро-2022. У першому таймі команди не змогли відкрити рахунок та вийшли на перерву з «нулями» на табло. Проте вже у другій половині гри українки постійно «розстрілювали» ворота суперниць.

Спочатку Ніколь Козлова на 58-й хвилині відправила м’яч у порожні ворота після помилки голкіперки, а вже на 71-й хвилині забила головою і оформила дубль. За 2 хвилини до кінця основного часу відзначилася голом Дар’я Кравець, а вже у компенсований час четвертий м’яч у ворота Греції оформила Дарина Апанащенко. 4:0. Жіноча збірна України перемагає та виходить на третє місце у групі. Попереду Ірландія – 13 очок та Німеччина – 18 очок.

Раніше українки виграли у Чорногорії з рахунком 3:1 і це була перша перемога «синьо-жовтих» у відборі на Євро-2022. Тепер в активі збірної України дві перемоги та три поразки – двічі Німеччині (0:8 і 0:8), а також Ірландії (2:3).

Наступними суперницями українок стануть представниці Ірландії. Матч відбудеться 23 жовтня. А також у жовтні буде гра на виїзді із командою Греції. Для продовження боротьби за путівку на Євро українок влаштують лише перемоги.