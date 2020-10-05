«Динамо» просить Кличка дозволити вболівальникам відвідувати матчі Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» просить мера Києва Віталія Кличка дозволити вболівальникам відвідувати матчі Ліги чемпіонів.

«Просимо вас у межах чинного законодавства та з врахуванням санітарно-епідемічної ситуації розглянути можливість перегляду рішення Комісії та дозволити доступ глядачів у встановленій УЄФА квоті до 30% на трибуни НСК «Олімпійський» під час матчів Ліги чемпіонів УЄФА», – йдеться в листі.

3 жовтня Київська міська державна адміністрація повідомила, що дозволила проводити жовтневі футбольні матчі збірної України з вболівальниками. Стадіони можна буде заповнювати максимум на 30%.

Київське «Динамо» гратиме в груповому етапі Ліги чемпіонів з «Барселоною», «Ювентусом» та «Ференцварошем».