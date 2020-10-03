У Києві дозволили проводити футбольні матчі збірної України з вболівальниками, повідомила Київська міська державна адміністрація. Стадіони можна буде заповнювати максимум на 30%.

Згідно з повідомленням на сайті КМДА, наразі міська влада дозволила вболівальникам відвідати три гри:

матч кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії 9 жовтня на «Оболонь Арені»;

матч Ліги націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини на НСК «Олімпійський» 10 жовтня;

матч Ліги націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії на НСК «Олімпійський» 13 жовтня.

Обмеження на відвідування стадіонів запровадили в березні через загрозу COVID-19. Останнім часом у деяких містах вболівальників почали частково пускати на українські стадіони.