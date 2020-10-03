Футбол: нападник «Динамо» Фран Соль пішов в оренду в іспанський клуб

28-річний нападник київського «Динамо» Фран Соль перейшов в іспанський «Тенеріфе» на правах оренди.

Угода між клубами розрахована до кінця сезону 2020-2021 років.

Іспанець перейшов до «Динамо» в січні 2019 року. Він зіграв у 24 матчах у всіх турнірах та відзначився чотирма голами.

До цього він виступав за іспанські клуби «Реал Мадрид С», «Луго», «Реал Ов’єдо», «Вільяреал Б», «Вільяреал» і нідерландський «Віллем ІІ».

«Тенеріфе» за підсумками минулого сезону посів 12 місце в Сегунді (другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії).