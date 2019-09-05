«Динамо» оприлюднило заявку на Лігу Європи

Київське «Динамо», яке 19 вересня стартує в новому сезоні Ліги Європи, оприлюднило свою заявку на матчі групового етапу турніру. За списком «А» кияни внесли 24 футболісти.

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко

Захисники: Сідклей, Микита Кравченко, Йосип Пиварич, Карлос Самбрано, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Мохаммед Кадір, Беньямін Вербич, Володимир Шепєлєв, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд

Нападники: Фран Соль, Жерсон Родрігеш, Артем Бєсєдін

Заявка «Динамо» може бути розширена за рахунок гравців за списком «Б», який можна подавати за день до кожного матчу. До цього списку можна внести гравця, якщо він народився 1 січня 1998 року або пізніше, а також мав право виступати за даний клуб протягом двох років без перерви з моменту досягнення 15 років. 16-річних футболістів можна включити в список, якщо вони були зареєстровані в клубі протягом двох попередніх років. Таким чином, молоді гравці «Динамо» Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Георгій Цітаїшвілі і Денис Попов можуть бути заявлені за списком «Б».

У груповому раунді турніру суперниками киян будуть данський «Копенгаген», шведський «Мальме» і швейцарський «Лугано». «Динамо» розпочне турнір 19 вересня домашнім матчем проти шведського клубу.