Українська прем’єр-ліга: «Динамо» лідирує після шести турів, «Шахтар» – третій

Київське «Динамо» лідирує після шести турів Української прем’єр-ліги. Кияни мають 14 очок, стільки ж набрала полтавська «Ворскла».
Донецький «Шахтар» іде третім з 12 очками в активі. За ним ідуть «Колос» з Ковалівки Київської області (11 очок) та «Маріуполь» з Донецької області (10 очок).
У шостому турі відбулося сім матчів:
- «Минай» – «Маріуполь» (0:1);
- «Шахтар» – ПФК «Львів» (5:1);
- «Рух» – «Динамо» (0:2);
- «Зоря» – «Колос» (1:1);
- «Олімпік» – «Ворскла» (0:1);
- «Олександрія» – «Інгулець» (4:3);
- «Дніпро-1» – «Десна» (2:0).
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