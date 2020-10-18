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18 жовтня 2020, Київ 23:14
Новини | Спорт

Українська прем’єр-ліга: «Динамо» лідирує після шести турів, «Шахтар» – третій

«Динамо» в останньому турі обіграло «Рух»

Київське «Динамо» лідирує після шести турів Української прем’єр-ліги. Кияни мають 14 очок, стільки ж набрала полтавська «Ворскла».

Донецький «Шахтар» іде третім з 12 очками в активі. За ним ідуть «Колос» з Ковалівки Київської області (11 очок) та «Маріуполь» з Донецької області (10 очок).

У шостому турі відбулося сім матчів:

  • «Минай» – «Маріуполь» (0:1);
  • «Шахтар» – ПФК «Львів» (5:1);
  • «Рух» – «Динамо» (0:2);
  • «Зоря» – «Колос» (1:1);
  • «Олімпік» – «Ворскла» (0:1);
  • «Олександрія» – «Інгулець» (4:3);
  • «Дніпро-1» – «Десна» (2:0).

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