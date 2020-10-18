Українська прем’єр-ліга: «Динамо» лідирує після шести турів, «Шахтар» – третій

Київське «Динамо» лідирує після шести турів Української прем’єр-ліги. Кияни мають 14 очок, стільки ж набрала полтавська «Ворскла».

Донецький «Шахтар» іде третім з 12 очками в активі. За ним ідуть «Колос» з Ковалівки Київської області (11 очок) та «Маріуполь» з Донецької області (10 очок).

У шостому турі відбулося сім матчів: