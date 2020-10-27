Футбол: жіноча збірна України розгромно виграла у Греції

Жіноча збірна України з футболу 27 жовтня у рамках кваліфікації до Євро-2022 перемогла на виїзді збірну Греції з рахунком 4:0.

«Синьо-жовті» відкрили рахунок на п’ятій хвилині – у воротах суперниць розписалася Натія Панцулая. На 29 хвилині перевагу українок подвоїла Дар’я Кравець, вона ж оформила дубль вже на 55 хвилині. А крапку в матчі поставила Надія Куніна.

Раніше у матчі проти фаворитів групи І – команди Ірландії – українки виграли з мінімальним рахунком 1:0. Автоголом відзначилася О’Горман.

Зараз Україна посідає третє місце у групі, маючи в своєму активі 12 очок. Попереду Ірландія (13 очок) та Німеччина (18 очок). Щоб вийти до наступного етапу змагань українкам потрібно здобути перемогу над Чорногорією, та сподіватися на поразку ірландок у матчі з Німеччиною.