Іще в одного воротаря «Динамо» виявили коронавірус

Іще в одного гравця «Динамо» станом на 31 жовтня виявили інфікування коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Позитивний тест на коронавірус отримав воротар Денис Бойко.

«У даний момент гравець почуває себе задовільно і перебуває на самоізоляції», – мовиться у повідомленні клубу.

У понеділок, 26 жовтня, перед виїздом на матч Ліги чемпіонів з «Ференцварошем», позитивними виявилися повторні тести на COVID-19 іще в одного динамівського воротаря Георгія Бущана, захисника Віталія Миколенка, а також тренера «Динамо» з фізпідготовки Віталія Кулиби.