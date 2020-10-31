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31 жовтня 2020, Київ 14:07
Новини | Коронавірус

Іще в одного воротаря «Динамо» виявили коронавірус

Іще в одного гравця «Динамо» станом на 31 жовтня виявили інфікування коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Позитивний тест на коронавірус отримав воротар Денис Бойко.

«У даний момент гравець почуває себе задовільно і перебуває на самоізоляції», – мовиться у повідомленні клубу.

У понеділок, 26 жовтня, перед виїздом на матч Ліги чемпіонів з «Ференцварошем», позитивними виявилися повторні тести на COVID-19 іще в одного динамівського воротаря Георгія Бущана, захисника Віталія Миколенка, а також тренера «Динамо» з фізпідготовки Віталія Кулиби.

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