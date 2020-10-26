У двох гравців «Динамо» виявили COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів

У двох гравців київського «Динамо» виявили COVID-19 перед матчем другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти угорського «Ференцварошу». Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перед вильотом на гру до Угорщини тестування на коронавірус пройшли гравці та персонал команди.

«На жаль, у двох гравців, а саме у Георгія Бущана та Віталія Миколенка, тести виявилися позитивними. Крім того, COVID-19 виявлено у тренера «Динамо» з фізичної підготовки Віталія Кулиби. Всі троє почуваються задовільно і перебувають на самоізоляції», – мовиться у повідомленні.

У клубі наголосили, що тести інших гравців, тренерів та персоналу були негативні.

Матч з «Ференцварошем», який тренує колишній гравець та тренер «Динамо» Сергій Ребров, відбудеться 28 жовтня.

У першому раунді київське «Динамо» поступилося туринському «Ювентусу» у першому турі Ліги чемпіонів.