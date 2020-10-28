Ліга чемпіонів: «Шахтар» залишився лідером групи В

Донецький «Шахтар» залишився одноосібним лідером групи В у футбольній Лізі чемпіонів. Це сталося після того, як у другому матчі другого туру мадридський «Реал» зміг звести до нічиєї поєдинок проти «Боруссії» в Менхенгладбаху.

Команда Зінедіна Зідана після першого тайму програвала 0:1, а по перерві пропустила ще раз. Перевага німецького клубу у два м’ячі зберігалася до 87-ї хвилини, коли Карім Бензема скоротив відставання, а на 90-й хвилині Каземіро врятував королівський клуб від поразки – 2:2.

Кількома годинами раніше донеччани в Києві спромоглися не програти іншому фавориту квартету, міланському «Інтеру» ­– 0:0.

Таким чином, після двох турів в активі гірників стало 4 очки, по 2 мають «Боруссія» та «Інтер», 1 – у «Реала».

У наступному турі, 3 листопада, «Шахтар» прийматиме «Боруссію» в Києві на НСК «Олімпійський».