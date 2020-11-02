Матч Ліги чемпіонів «Барселона» – «Динамо» опинився під загрозою зриву

Поєдинок третього туру групового етапу футбольної Ліги чемпіонів між «Динамо» і «Барселоною» може не відбутися в обумовлений термін, повідомляє видання Mundo Deportivo.

У вівторок, 3 листопада, на киян чекає ще одне тестування на COVID-19. Як повідомляє джерело іспанського видання, якщо буде ще один позитивний результат серед гравців, то матч перенесуть згідно з протоколом УЄФА.

Це обумовлено тим, що у «Динамо» в заявці 13 гравців зі списку А, що є можливим мінімумом.

Станом на 2 листопада серед гравців киян позитивні тести отримали Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Денис Бойко, Георгій Цитаїшвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце і Микола Шапаренко.

Показово, що в попередній заявці «Динамо» на матч ланка воротарів має такий вигляд: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко. Жодний із цих голкіперів не грав навіть в українській прем’єр-лізі.

Матч «Барселона» – «Динамо» має відбутися 4 листопада. Стартовий свисток на «Камп Ноу» запланований на 22:00 за київським часом.