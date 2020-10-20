Кисневих апаратів уже втричі більше, ліжка для підозр заповнені, мобільному шпиталю шукають місце: як хворіють COVID на Донбасі

Донецька та Луганська області першими серед регіонів вичерпали резерв лікарняних ліжок для пацієнтів з підозрою на COVID-19: вони заповнені на 100%, свідчить статистика МОЗ України за 19 жовтня. Це не означає, що немає ліжок під COVID: для пацієнтів з підтвердженим діагнозом їх ще багато – у Донецькій області заповнені 33%, у Луганській 71,4%. Але пацієнтам, у яких коронавірус не підтверджений, стає дедалі важче отримати стаціонарне лікування. Зараз чиновники Донецької і Луганської областей запевняють, що надолужують дефіцит кисню в лікарнях і працюють над розгортанням у регіонах «шпиталю другої хвилі» – тобто не в лікарні. Під нього зараз шукають об'єкт.

Юлія мешкає у Києві, а мама й тато – у Краматорську. Дівчина запевняє, що забезпечила батьків необхідним: вітамінами, імуностимуляторами, масками з фільтрами, пульсоксиметрами. Та хвороби ті не уникли. На вихідних (17-18 жовтня) 59-річний тато занедужав.

Він дуже різко нездужав

«Він дуже різко нездужав, відчув слабкість, печіння в очах, ломота була в усьому тілі», – згадує Юлія.

Родичі вирішили викликати «швидку». Там відповіли, що не приїдуть, бо не вистачає автівок. І порадили лікуватися парацетамолом. Та навіть із ним температура трималася на рівні 37-38 градусів.

Підпишіться на нашу п’ятничну розсилку «Тиждень на Донбасі». Все важливе про регіон коротко – лише в одному листі на тиждень!

Три години в черзі з температурою 38

У понеділок батько Юлії пішов до лікарні.

Три години з температурою 38 мій батько стояв у черзі

«Три години з температурою 38 мій батько стояв у черзі: там було ще близько 40 людей. Після того, як він потрапив до лікаря, йому призначили якісь антибіотики. На питання, чи потрібний нам тест (на коронавірус – ред.), лікар відказав, що не потрібний, тому що дихання вільне, температура невелика. Направили на рентген і сказали: якщо підтвердиться двобічна пневмонія, тоді нас спрямують на тест», – ділиться Юлія.

За її словами, після рентгену батько пішов до приватної лабораторії та за 900 гривень зробив тест.

Рентген пневмонію не показав. Температура не впала. У такому стані чоловік ще раз пішов до лікаря.

Був великий страх, що це все-таки коронавірус

«Лікар буквально нічого не дивилася, не слухала дихання, записала автоматом температуру 36,6 і відпустила хворіти додому. Після того, як він вийшов з кабінету, моя мама попросила все-таки ще раз його оглянути, послухати дихання. Тому що був великий страх, що це все-таки коронавірус», – каже дівчина.

Після огляду лікар виправила температуру на 38. У четвер тест показав наявність коронавірусу. У п’ятницю батька Юлії поклали до лікарні.

«Не знаю, хвора я чи ні» – жителька Краматорська

Ольга провела захід, і за тиждень занедужала. Температура стрибнула до 38,3. Жінка викликала додому лікаря, але той сказав сідати в автобус та їхати до лікарні. Це було у п’ятницю.

У лікарні була величезна черга людей

«У лікарні була величезна черга людей, які були в масках. Але там і кашляли всі підряд», – згадує Ольга.

Її з температурою пропустили поза чергою. Лікар оглянув Ольгу і сказав приїхати у понеділок.

До понеділка у жінки зникли смак і запахи. У понеділок жінці в лікарні зробили тест. А ще призначили вітаміни і загальнозміцнюючі препарати.

За два тижні Ольгу виписали з діагнозом ГРВІ. Після виписки жінка зробила комп’ютерну томографію легень. Заплатила більше тисячі гривень.

«На томографії я здивовано почула, що вони працюють і вночі, – каже вона. – Бо при мені записували людину з 20-го на 21-е жовтня на 1 годину 20 хвилин ночі».

У заключенні Ользі написали, що є осередки запалення у правій легені, але лікар, каже Ольга, на це ніяк не зважила.

Боюся виходити з дому, бо так і не знаю: заразна я чи ні

«І досі я не розумію, чим я хворіла, чи був у мене «ковід». Я працюю з людьми. І я боюся виходити з дому, бо так і не знаю: заразна я чи ні», – бідкається жінка.

Наразі смак і відчуття запахів повернулися відсотків на десять, а емоційні чи фізичні навантаження знесилюють, каже Ольга. За два тижні результатів тесту так і немає.

Що відбувається в лікарнях

У Донецькій та Луганській областях місця у лікарнях для підозр на коронавірус, відповідно до цифр МОЗ, заповнені всі.

Для підтверджених випадків на Донеччині місця заповнені на 33%, а на Луганщині – на 71,4%.

У Луганській ВЦА повідомили, що найближчим часом додатково облаштують 85 ліжок для хворих на коронавірус (про підозри сказано не було).

У переповненості лікарень переконалась Юлія, адже її батька зараз лікують від коронавірусу у Краматорську.

«У палаті лежать четверо або п’ятеро людей. Лежить молода людина 40-45 років, яку підключили до ШВЛ», – розповіла дівчина.

З ліків, розповіла Юлія, попросили придбати придбати омез, лактоцид і аскорбінову кислоту.

На Донеччині 533 ліжка з киснем

Що з медичним киснем на Донеччині? Олександр Педенко, начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров'я Донецької ВЦА: «В закладах охорони здоров’я – це 25 лікарень, загалом це 1488 ліжок, з яких 132 – ліжка інтенсивної терапії, – на сьогодні у цих лікарнях забезпечені 553 ліжка або централізованою подачею кисню, або кисневими концентраторами. Ліжка інтенсивної терапії повністю на сто відсотків забезпечені подачею кисню».

На початку карантину у МОЗ заявляли, що Україна виграла час на підготовку лікарень. Чи правда це?

Як повідомив Педенко Радіо Донбас.Реалії, на початку епідемії на Донеччині було 210 кисневих концентраторів. Тобто їхня кількість, зросла майже втричі.

Також область отримала від держави 55 млн. грн. субвенції. На 49 мільйонів Донеччина придбає ще 1119 кисневих концентраторів різної ємності. Але проблема полягає у тому, каже чиновник, що гроші і попит на такі прилади є, а пропозиції на ринку немає. Доводиться бронювати прилади і чекати, коли їх виготовлять.

Ситуація з киснем на Луганщині

Сергій Гайдай, керівник Луганщини, повідомив, що лікарні забезпечені киснем, але цифри не назвав. «У нас достатньо на сьогоднішній день кисневих концентраторів. І ми ще отримаємо найближчим часом ще 50 концентраторів і одразу роздамо їх по лікарнях».

У коментарях читач Радіо Донбас.Реалії написав, що через несправність кисневого апарата у лікарні Біловодська в інфекційному відділенні помер його батько.

У батька вночі зламався апарат з киснем, від задихнувся і помер

«Це жах! У лікарні не вистачає кисню. Завозять 20 балонів, але цього недостатньо. У батька вночі зламався апарат з киснем, від задихнувся і помер. Це побачили тільки вранці, ніхто не підійшов», – пише чоловік.

За добу 17 жовтня, про яку пише житель Луганщини, у лікарні Біловодська справді зафіксований летальний випадок від COVID-19 – чоловіка 68 років. Проте, чи сталося це від браку кисню, наразі перевірити не вдалося.

Натомість Гайдай зауважує: область отримала від держави гроші на облаштування постійного постачання кисню для лікарень. Чиновники вже домовилися для цього з керівництвом сєвєродонецького об’єднання «АЗОТ». Керівник ВЦА повідомив, що це підприємство має отримати ліцензію, і Луганщина, переконаний Гайдай, буде забезпечена власним киснем.

Для мобільного шпиталю ще шукають місце

На Донеччині будуть облаштовувати мобільні шпиталі для хворих на коронавірус. Як повідомив Олександр Педенко, до голів Краматорської та Маріупольської міських рад спрямована пропозиція «негайно визначитись з інфраструктурними закладами, в яких облаштують шпиталі». Потім ці заклади проінспектують і визначаться з фінансами. Орієнтовно у такому шпиталі має бути півтисячі ліжок.

На сьогодні до «червоної» карантинної зони віднесено всі райони Луганської області та Слов’янський район Донецької.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ