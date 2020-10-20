У Росії вперше виявили понад 16 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

У Росії станом на ранок 20 жовтня виявили 16 319 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією за добу, повідомили в оперативному штабі. Це новий рекорд.

Найбільше нових заражень зафіксовано в Москві – 4999.

Всього з початку епідемії в Росії захворіли понад 1,4 мільйона людей, померли 24 тисячі 635 пацієнтів.

Через коронавірусну інфекцію на карантин закрили 126 російських шкіл, або 0,32% від усіх середніх освітніх закладів. У міністерстві освіти Росії заявили, що не мають планів переведення всіх шкіл на дистанційну форму навчання.