Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
20 жовтня 2020, Київ 14:45
Новини | Коронавірус

У Росії вперше виявили понад 16 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

Перевезення пацієнта з підозрою на COVID-19, Москва, Росія, жовтень 2020 року

У Росії станом на ранок 20 жовтня виявили 16 319 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією за добу, повідомили в оперативному штабі. Це новий рекорд.

Найбільше нових заражень зафіксовано в Москві – 4999.

Всього з початку епідемії в Росії захворіли понад 1,4 мільйона людей, померли 24 тисячі 635 пацієнтів.

Через коронавірусну інфекцію на карантин закрили 126 російських шкіл, або 0,32% від усіх середніх освітніх закладів. У міністерстві освіти Росії заявили, що не мають планів переведення всіх шкіл на дистанційну форму навчання.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG