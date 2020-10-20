Трамп назвав «катастрофою» головного інфекціоніста США

Президент США Дональд Трамп розкритикував головного інфекціоніста країни Ентоні Фаучі, заявивши, що він й інші експерти «допускали помилки», реагуючи на пандемію COVID-19.

«Люди втомилися слухати Фаучі та всіх цих ідіотів, усіх цих ідіотів, які помилялися», – сказав Трамп 19 жовтня, додавши, що «Фаучі – це катастрофа».

«Люди втомилися від COVID», – додав Трамп під час розмови з членами своєї виборчої кампанії в той час, як кількість нових випадків у країні зростає, що змушує представників сфери охорони здоров’я підтримувати або посилювати заходи щодо стримування поширення вірусу.

Заява президента США з’явилась через день після того, як в інтерв’ю CBS Фаучі сказав, що «абсолютно не здивований тим, що Трамп заразився COVID-19 після того, як проводив великі заходи, де лише незначна кількість людей вдягала маски і дотримувалася дистанції».

У той же час Трамп також висловив упевненість у своїй перемозі на виборах президента США 3 листопада.

Він сказав, що не передбачав би цього ще два тижні тому, коли ще одужував від коронавірусної хвороби, але зараз почувається краще, ніж у будь-який момент кампанії 2016 року.

«Ми – у найкращій формі, в якій коли-небудь були», – сказав він, попри те, що опитування громадської думки показують, що Трамп відстає від свого опонента-демократа Джо Байдена у багатьох ключових штатах.

Фаучі користується довірою і популярністю в США, і критику Трампа на його адресу й відкидання наукових порад щодо пандемії засудили члени обох партій.

Те, як президент справляється з пандемією коронавірусу, є ключовою темою кампанії в США. Рейтинг Трампа впав після того, як він заразився коронавірусною хворобою на початку цього місяця.

Байден неодноразово критикував Трампа за недотримання порад вчених із таких питань, як коронавірус і глобальне потепління.

У США, за останніми даними, підтвердили понад вісім мільйонів випадків COVID-19, понад 220 тисяч людей померли.