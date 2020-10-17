Трамп і Байден провели окремі зустрічі з виборцями

Два кандидати в президенти США, президент Дональд Трамп і його суперник, колишній віцепрезидент США Джо Байден, відповіли на запитання громадськості в перебігу двох загальнонаціональних телевізійних заходів 15 жовтня. Вони відповідали на питання авдиторії окремо один від одного після того, як діагноз Трампа – COVID-19 – два тижні тому призвів урешті до скасування других спільних дебатів. (ABC News, NBC News, Reuters/AFP)