Вибори у США: Трамп і Байден взяли участь в окремих телевізійних ефірах

Президент США Дональд Трамп та його опонент на виборах 3 листопада, колишній віцепрезидент Джо Байден відвідали різні загальнонаціональні телевізійні ефіри після скасування 15 жовтня спільних дебатів.

Трамп упродовж години відповідав на запитання з Маямі, штат Флорида, натомість Байден провів цей час у Філадельфії, штат Пенсильванія. Дві події транслювалися водночас, але ефір з участю Байдена тривав на 30 хвилин довше.

Кожний із кандидатів на посаду президента оцінив реакцію США на пандемію коронавірусної інфекції. Трамп наполягав на тому, що країна почала переходити до нормального життя за умов поширення COVID-19. Трамп також уперше заявив, що поважатиме результати виборів, але додав, що хоче, щоб «це були чесні вибори».

Байден у своєму виступі розкритикував дії адміністрації Трампа під час пандемії. За його словами, «відповідальністю президента є керування» за таких складних умов, а Трамп не взяв на себе цю відповідальність. За словами Байдена, Трамп звертає занадто багато уваги на реакцію фондового ринку. Байден також піддав критиці зовнішню політику Трампа, наголосивши, що реалізація гасла «Америка насамперед» спричинила ситуацію, за якої «Америка самотня».

Телевізійні виступи Трампа і Байдена 15 жовтня замінили телевізійні дебати політичних лідерів, які раніше планувалися на цей день. Позапартійна комісія з організації дебатів після повідомлень про захворювання Трампа на COVID-19 запропонувала провести дискусію віртуально, але президент відмовився від заочного формату такої дискусії.