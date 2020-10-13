Трамп обіцяв «великий масний поцілунок» на першому мітингу після того, як перехворів на COVID-19

Президент США Дональд Трамп провів у Флориді перший передвиборчий мітинг після того, як перехворів на COVID-19.

«Я почуваю себе дуже сильним. Я піду туди, я поцілую кожного в цій аудиторії. Я цілуватиму хлопців та красивих жінок, просто дам вам великий масний поцілунок», – сказав Трамп.

Перед мітингом лікар президента повідомив, що Трамп здавав негативні тести на COVID-19 останні кілька днів. Базуючись на тестах та інших даних, медики дійшли висновку, що президент більше не заразний.

«Під моїм лідерством ми зробимо безпечну вакцину та забезпечимо швидке лікування, у яке ніхто не міг і повірити», – стверджує Трамп.

Після Флориди президент планує заходи у так званих штатах-гойдалках Пенсильванії, Айові, Північній Кароліні та Вісконсині.

Тим часом кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден зустрівся з виборцями в Огайо.

Згідно із загальнонаціональними опитуваннями, Байден випереджає Трампа на 10 відсоткових пунктів.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.