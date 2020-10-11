Президент Трамп вперше виступив у Білому домі після захворювання на Covid-19 на тлі рекордного зростання кількості хворих

Президент США Дональд Трамп публічно виступив перед прихильниками у Білому домі – вперше з часу його захворювання на Covid-19.

Кілька сотень людей прийшли до адміністрації послухати президента на заході, що мав назву «мирний протест за закон і порядок». Глава американської держави виступав з балкону Білого дому один, без маски.

Наразі невідомо, чи президент ще має коронавірус. Про його хворобу Білий дім повідомив 2 жовтня, після чого три ночі Дональд Трамп провів у лікарні.

У п'ятницю, 9 жовтня, президент в ефірі одного з телеканалів сказав, що тестувався на коронавірус, втім не уточнив результату тесту. Дональд Трамп повідомив: «Я почуваюсь справді сильним» і додав, що більше не приймає жодних ліків від коронавірусу.

На понеділок, 12 жовтня, президент Трамп запланував передвиборчий тур до Флориди.

Тим часом кандидат на президента від демократів Джо Байден у суботу перебував у Пенсильванії із передвиборчим туром. У 2016 році у цьому штаті переміг кандидат від республіканців Дональд Трамп.

Кількість хворих подолала новий рекорд

Кількість хворих на Ковід-19 у США різко зростає і в п’ятницю сягла двомісячного максимуму.

Вже п'ятий день поспіль в країні фіксують понад 58 000 заражень щодня, здебільшого на Середньому Заході країни. Про це йдеться в аналізі агентства новин Рейтер.

Десять із 50-ти штатів повідомили у п'ятницю про рекордне зростання нових випадків, серед них – Індіана, Міссурі та Огайо.

У штатах Вісконсин та Іллінойс в останні два дні повідомляють про понад три тисячі нових випадків Ковід-19 щодня.

Лікарні повідомляють про переповнення пацієнтами у штатах Арканзас, Канзас, Міссурі, Монтана, Північна Дакота, Оклахома, Вісконсин.

Рекордні показники захворювань на Ковід-19 також у Монтані, Нью-Мексико, Вайомінгу, Оклахомі, Західній Вірджинії.

Рейтер наголошує, що у США немає загальнонаціонального закону про обов’язкове носіння захисних масок, тому штати ухвалюють ці рішення окремо. 17 американських штатів не зобов'язують мешканців носити маску.

Рівень смертності від коронавірусу у США поступово знижується, утім в документі Рейтер вказано, що Сполучені Штати щодня втрачають близько 700 людей внаслідок захворювання на Ковід-19.

На початку жовтня видання Time на підставі власного аналізу повідомляло, що у США починається третя хвиля захворювань на COVID-19.

Видання вказувало на ознаки того, що третя хвиля коронавірусу буде сильнішою за перші дві (які були у квітні та червні цього року).

«Через холодну погоду більшість людей збиратимуться всередині приміщень, де вірус розповсюджується значно швидше через кашель, чхання чи навіть під час розмови», – йдеться в аналізі Time.