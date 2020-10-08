США: комісія пропонує зробити наступні президентські дебати віртуальними. Трамп відмовляється

Комісія, яка проводить президентські дебати на виборах у США запропонувала провести їх 15 жовтня у віртуальному режимі, однак президент Дональд Трамп в такому форматі відмовляється брати у них участь.

Вранці 8 жовтня комісія повідомила, що рішення про зміну формату дебатів ухвалили «для захисту здоров’я та безпеки усіх, хто бере участь у дебатах». Заплановано, що кандидати спілкуватимуться віддалено, а модератор та інші учасники заходу перебуватимуть у Маямі.

В телефонному інтерв’ю телеканалу FoxNews Трамп заявив, що не збирається «сидіти за комп’ютером» і дискутувати, назвавши це «смішним».

Позитивний тест на COVID-19 Трамп отримав 1 жовтня. Це викликало побоювання, що інфікуватися могли учасники дебатів 29 вересня, зокрема суперник Трамп Джо Байден та модератор Кріс Воллес. Втім тест Байдена пізніше показав негативний результат.

Главу Білого дому виписали з лікарні 5 жовтня. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, люди з легкими чи незначними симптомами COVID-19 можуть бути заразними протягом 10 днів, і на цей період мають бути ізольовані.

«Я взагалі не думаю, що я заразний», – сказав Трамп Fox Business Network, наполягаючи на тому, щоб негайно повернутися до проведення виборчої кампанії.

Байден заявив, що він і Трамп «не повинні проводити дебати», поки президент має позитивний тест на COVID-19.

Представник передвиборної кампанії Трампа заявив, що президент, швидше за все, замість дебатів «влаштує мітинг».