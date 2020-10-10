Трамп вперше з’явився на передвиборчому заході після захворювання на COVID-19

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 10 жовтня вперше з’явився на публіці після повернення до Білого дому з лікування від коронавірусної хвороби.

При цьому Білий дім відмовився повідомити, що президент більше не є носієм вірусу. Кілька сотень людей зібралися на Південній галявині Білого дому продовжився, незважаючи на поради посадовців зі сфери охорони здоров’я.

Трамп виголосив промову на підтримку правоохоронних органів, виступаючи перед натовпом з балкона Білого дому. Він вийшов у масці, але зняв її для виступу.

«Я почуваюся чудово», – сказав президент.

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Трамп також готується до політичного мітингу у Флориді 12 жовтня, а також передвиборчих заходів у Пенсільванії та Айові пізніше цього тижня.

1 жовтня у Дональда Трампа діагностували коронавірусну хворобу COVID-19. Він провів три дні в лікарні, але повернувся до Білого дому вже 5 жовтня і пробув там увесь тиждень без публічних виступів.

Його лікар у Білому домі заявив 8 жовтня, що президент закінчив терапію. Трамп заявив у радіоінтерв’ю 9 жовтня, що він міг сильно захворіти і, можливо, не одужав би без експериментального препарату.

За його словами, лікарі сказали йому, що він «проходить дуже погану фазу».

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Захід Білого дому на відкритому повітрі 10 жовтня відбувся рівно через два тижні після церемонії в Трояндовому саду, коли Трамп оголосив свого номінанта до Верховного суду. На думку високопоставленого американського експерта з інфекційних хвороб 9 жовтня заявив, що подія була подією «надзвичайного поширення».

Після відвідування церемонії у близько 30 людей діагностували COVID-19.

«Я думаю, дані говорять самі за себе. У нас була подія надзвичайного поширення в Білому домі», - сказав доктор Ентоні Фаучі в інтерв’ю CBS News Radio. – І це було в ситуації скупчення людей без масок».

Подія Трампа у Флориді, запланована на 12 жовтня, відбудеться в аеропорту, повідомили в штабі президента. Не уточнюється, чи вона пройде в приміщенні, чи на відкритому повітрі.

Сам президент анонсував «дуже велике ралі» у Флориді.

Флорида є вирішальним штатом на виборах 3 листопада, коли президент-республіканець боротиметься за другий термін із опонентом від Демократичної партії Джо Байденом. Згідно з опитуваннями, Трамп у цьому штаті відстає від Байдена приблизно на 3,7 відсотка.