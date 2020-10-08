Трамп хоче вивести війська США з Афганістану «до Різдва»

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче вивести американські війська з Афганістану до Різдва. Це більш ранній термін, ніж він пропонував раніше.

«До Різдва ми повинні повернути додому невелику кількість хоробрих чоловіків і жінок, які служать в Афганістані», – написав Трамп у твіттері.

Заява Трампа пролунала за чотири тижні до президентських виборів у США, і в той час, як він прагне виконати свою передвиборчу обіцянку 2016 року щодо завершення «нескінченних воєн». Військова діяльність США в Афганістані розпочалася 19 років тому після терактів 11 вересня 2001 року і стала найдовшою війною США.

За кілька годин до твіту Трампа радник із питань національної безпеки США Роберт О’Браєн заявив, що США скоротять кількість військовослужбовців в Афганістані до 2500 на початку наступного року.

Сполучені Штати раніше заявили, що до наступного місяця кількість військовослужбовців скоротиться приблизно до чотирьох тисяч, проте О’Браєн надав більш детальну інформацію про загальний темп і масштаби скорочення військового контингенту.

«Коли президент Трамп вступив на посаду, в Афганістані було понад 10 тисяч американських військовослужбовців. На сьогодні їх налічується менше від п’яти тисяч, і до початку наступного року ця кількість зменшиться до 2500», – сказав О’Браєн, виступаючи в Університеті Невади в Лас-Вегасі.

Вашингтон поступово просувається до скорочення кількості військових в Афганістані, яке пов’язане з внутрішньоафганськими переговорами, які ведуться в Катарі.

Ці переговори є частиною угоди, підписаної між США і «Талібаном» в лютому цього року. За угодою, іноземні сили залишать Афганістан до травня 2021 року в обмін на безпекові гарантії. Однак насильство в країні не вщухає.

З 2001 року в Афганістані загинуло 2300 американських військовослужбовців.