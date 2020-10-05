Президент Афганістану їде в Катар у рамках мирних переговорів, але з талібами не говоритиме

Президент Афганістану Ашраф Гані їде в Катар для двосторонньої зустрічі з лідерами держави Перської затоки, але не вестиме переговори з представниками угруповання «Талібан», попри те, що у столиці країни Досі тривають мирні переговори.

Переговори між афганським урядом і талібами, що почалися минулого місяця покликані головним чином укласти, ймовірно, нову угоду про поділ влади в Афганістані. За даними дипломатичних джерел, досі у цьому питанні прогрес не спостерігається, оскільки обидві сторони погрузли у процедурних питаннях.

«Очевидно, що Гані не зустрінеться з посадовцями від «Талібану», оскільки не відбулося зниження рівня насильства і вони продовжують вбивати ні в чому не винних мирних жителів», – сказав високопоставлений західний дипломат, який спостерігає за мирним процесом.

Внутрішньоафганські переговори є частиною угоди, підписаної між США і «Талібаном» в лютому цього року. За угодою, іноземні сили покинуть Афганістан до травня 2021 року в обмін на безпекові гарантії. Однак насильство в країні не вщухає.

Десятки афганських військових і бойовиків «Талібану» загинули в результаті зіткрнень, через напади бойовиків-смертників за останні тижні по всій країні загинули десятки мирних жителів.

За минулі вихідні, щонайменше 15 людей, переважно мирних жителів, загинули і понад 40 були поранені в результаті вибуху замінованої вантажівки на сході Афганістану. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.