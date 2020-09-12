Уряд Афганістану почав із талібами прямі переговори у Катарі

У столиці Катару Досі 12 вересня розпочалися мирні переговори між екстремістським угруповання «Талібан» і урядом Афганістану за посередництва американських чиновників. Це перші майже за 20 років прямі переговори щодо встановлення миру в країні.

На церемонії відкриття зустрічі голова Вищої ради з національного примирення Абдулла Абдулла подякував талібам за участь і заявив, що сторони сповнені рішучості принести мир в Афганістан. Абдулла закликав до негайного припинення вогню.

Один із засновників «Талібану» мулла Абдул-Гані Барадар закликав не приносити іслам в жертву особистим інтересам. За словами лідера талібів, сторони повинні затвердити на переговорах релігійні положення.

На церемонії був присутній також держсекретар США Майк Помпео. Під час свого виступу він наголосив, що переговори вимагатимуть від сторін важкої праці і поступок.

«Кожен з вас несе велику відповідальність. У вас є можливість подолати свої розбіжності», – сказав Помпео.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у твітері назвав назвав початок переговорів «найкращим шансом на мир».

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Очікується, що переговори в Досі зачеплять такі складні питанняяк повне припинення вогню, права жінок і меншин, роззброєння десятків тисяч бойовиків «Талібану» і ополченців, лояльних до польових командирів, декотрі з яких підтримують уряд. Очікується, що на порядку денному також буде внесення зміни до конституції країни, питання розподілу влади і навіть назва країни і вигляду прапора.

Багато людей в Афганістані побоюються повернення «Талібану» до складу уряду. Екстремістське угрупування звинувачували в порушеннях прав людини і жорстокому поводженні з жінками в роки їхнього правління, що закінчилося вторгненням військ США і усуненням екстремістів від влади в 2001 році. Після усунення від влади екстремісти перегрупувалися і почали спротив уряду. Тепер вони контролюють більшу частину країни.

Коаліція під керівництвом США зараз в основному навчає і консультує афганські війська, а також проводить контртерористичні дії. Угода передбачає поступове виведення всіх міжнародних сил в обмін на відмову талібів від тероризму.

З 2001 року в Афганістані загинуло 2300 американських військовослужбовців.