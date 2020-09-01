Афганський уряд звільнив 100 «найнебезпечніших» талібів

Афганська влада 1 вересня повідомляє про звільнення ще 100 ув’язнених учасників екстремістського угруповання «Талібан» в рамках обміну ув’язненими для початку мирних переговорів із бойовиками.

Звільнених талібів Кабул описує як «найбільш небезпечних» і звинувачує їх в організації нападів на посольства, публічні простори, урядові будівлі та вбивстві тисяч цивільних протягом останніх років.

Урядовий службовець, який зажадав лишитися анонімним, повідомив афганській службі Радіо Свобода, що звільнення ув’язнених відбудеться протягом наступних кількох днів, після чого переговори між урядом та «Талібаном» мають початися в Катарі.

За даними чиновника, процес може завершитися вже до 2 вересня, і одразу після цього делегація Кабула відправиться до столиці Катару Дохи для переговорів із бойовиками.

Уряд Афганістану почав звільняти останню частину утримуваних талібів у серпні. Окрім звільнення заручників, мирна угода між США та «Талібаном» передбачала гарантію з боку бойовиків, що Афганістан не буде використовуватися як плацдарм для терористичних нападів на Сполучені Штати та їхніх союзників.

Водночас, хоча «Талібан» не атакував американських військових з моменту укладання угоди в лютому, внаслідок нападів бойовиків за цей час загинули 3 560 співробітників афганських безпекових служб.

Звільнення в’язнів відкриває шлях до мирних переговорів між міжнародно визнаним урядом Афганістану та «Талібаном», передбачених лютневою мирною угодою. Обидві сторони заявляли про свою готовність за кілька днів після звільнення утримуваних почати внутрішньоафганські переговори в столиці Катару Досі.