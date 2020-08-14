Уряд Афганістану почав фінальну стадію звільнення ув’язнених талібів

Уряд Афганістану заявив 14 серпня, що почав відпускати останніх 400 ув’язнених бойовиків екстремістського угруповання «Талібан» в рамках обміну утримуваними для відкриття шляху мирних переговорів між Кабулом і талібами.

За повідомленням Офісу Ради національної безпеки Афганістану, напередодні уряд відпустив групу з 80 бойовиків. Рішення ухвалили на Лойя-джирга – традиційній раді старійшин Афганістану – для «прискорення роботи над прямими переговорами та сталого, всеохопного припинення вогню».

9 серпня президент країни Ашраф Гані повідомив про намір звільнити 400 членів «Талібану». Багато з них були визнані винними в смертоносних нападан на афганців та іноземців.

«Талібан» наразі не коментував це звільнення. Натомість 12 серпня угруповання заявило, що інша екстремістська група «Ісламська держава» може атакувати автомобілі з в’язнями, щоб зірвати внутрішньоафганські переговори.

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Кабул вже звільнив 4 600 утримуваних талібів з 5 тисяч, прописаних в мирній угоді з «Талібаном». Останніх 400 афганські чиновники називали найбільш небезпечними, звинувачуючи їх у організації нападів на посольства, публічні простори та урядові інституції, які призвели до загибелі тисяч цивільних людей протягом останніх років.

«Талібан» стверджує, що звільнив всіх 1000 урядових співробітників, яких утримував у заручниках.

Окрім звільнення заручників, мирна угода між США та «Талібаном» передбачала гарантію з боку бойовиків, що Афганістан не буде використовуватися як плацдарм для терористичних нападів на Сполучені Штати та їхніх союзників.

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Водночас, хоча «Талібан» не атакував американських військових з моменту укладання угоди в лютому, внаслідок нападів бойовиків за цей час загинули 3 560 співробітників афганських безпекових служб.

Звільнення в’язнів відкриває шлях до мирних переговорів між міжнародно визнаним урядом Афганістану та «Талібаном», передбачених лютневою мирною угодою. Обидві сторони заявляли про свою готовність за кілька днів після звільнення утримуваних почати внутрішньоафганські переговори в столиці Катару Досі.