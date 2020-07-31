Афганістан: 15 цивільних загинули через обстріл з боку Пакистану

Обстріл, здійснений Пакистаном через кордон з Афганістаном 31 липня, призвів до загибелі щонайменше 15 людей та змусив Кабул привести в готовності наземні та повітряні збройні сили.

Вогонь з боку Пакистану відкрили після судичок між безпековими службами двох країн на закритому пункті перетину пакистано-афганського кордону Чаман – Спін Болдак. Цивільні зібралися в цій точці з обох боків, щоб перетнути кордон для святкування Ід аль-Адха.

Міністерство оборони Афганістану 31 липня заявило, що голова штабу сухопутних військ отримав наказ давати повноцінну відповідь, якщо пакистанська армія продовжуватиме артилерійські атаки вздовж спірної ділянки кордону між двома країнами.

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Своєю чергою, представники силових структур Пакистану заявили, що протести проти закриття кордону для щоденного перетину в прикордонному Чамані призвели до випадків насильства, що в пакистанській провінції Белуджистан, але бойова зброя нібито не застосовувалася.

Тим не менш активісти звинувачують звинувачують пакистанських силовиків у відкритті вогню проти протестувальників, в тому числі тих, хто був з іншого боку кордону, в Афганістані.

«Якщо військові Пакистану продовжать свої ракетні атаки на території Афганістану, вони отримують відповідь від афганської армії», – йдеться в заяві оборонного афганського відомства.

Міністр закордонних справ Паикстану Шах Махмуд Куреші заявив журналістам, що вже обговорює інцидент із представниками Кабулу та сподівається, що його вдасться вирішити мирно.

2 430-кілометровий кордон між Афганістаном та Пакистаном був утворений у 1893 році між Індією, що була під британським мандатом, та Еміратом Афганістан. Він також неформально відомий як Лінія Дюрана. Сутички на ньому трапляються рідко, відносини між двома державами напружені.