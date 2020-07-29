У Пакистані в суді вбили чоловіка, звинуваченого в богохульстві

У залі суду в місті Пешавар на північному заході Пакистану 29 липня був убитий Тахір Насім, якого судили за богохульство. Нападник на ім’я Халід Хан був одразу затриманий, але незрозуміло, яким чином йому вдалося пронести зброю повз охорону суду.

Затриманий сказав, що вбити чоловіка йому наказав пророк Мухаммед, оскільки Тахір Насім належав до віри Ахмаді.

Прихильники віри Ахмаді є 4-мільйонною релігійною меншиною в Пакистані, де впродовж десятиліть зазнають переслідування, хоча самі вважають себе мусульманами. Пакистан проголосив групу немусульманською в 1974 році через те, що засновника віри Гулама Ахмеда члени групи вважають за пророка. Канонічний іслам вважає, що не може бути пророків після Мухаммеда.

Тахір Насім був заарештований два роки тому за звинуваченням у богохульстві після того, як стверджував, що він є пророком. Пакистанський суперечливий закон про богохульство передбачає автоматичну смертну кару для тих, хто визнається винним у образі Бога, ісламу чи інших релігійних діячів. Навіть просте звинувачення за цим законом може спричинити заворушення, а натовп у Пакистані часто бере судочинство в таких справах у свої руки.

Правозахисні групи стверджують, що звинувачення в богохульстві часто використовуються для залякування релігійних меншин та зведення особистих порахунків.