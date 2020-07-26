ООН: тисячі бойовиків із Пакистану переховуються в Афганістані

Понад шість тисяч пакистанських бойовиків переховуються в Афганістані, йдеться в новому звіті ООН. За цими даними, більшість бойовиків належить до забороненої пакистанської групи, яку вважають причетною до нападів на військові та цивільні об’єкти.

Згідно з повідомленням, група, відома як «Тахрік-е-Талібан», пов’язана з афганським підрозділом екстремістського угруповання «Ісламська держава». Частина членів «Тахрік-е-Талібан» навіть приєдналися до філії угруповання «Ісламська держава», яка має штаб-квартиру на сході Афганістану.

Уряд Афганістану 26 липня не відповів на запити інформаційного агентства AP про коментар.

Доповідь підготувала група аналітичного контролю та контролю за санкціями ООН, яка відслідковує терористичні групи по всьому світу.

«Угруповання «Ісламська держава», навіть попри втрату підконтрольних територій, залишається здатним здійснити гучні атаки в різних частинах країни, включно з Кабулом. Угруповання також має на меті залучення талібів, які виступають проти угоди зі Сполученими Штатами», – йдеться у повідомленні, яке посилається на мирну угоду, підписану з талібами в лютому.

Ця угода була досягнута, щоб дозволити США припинити свою 19-річну військову присутність в Афганістані. Документ має на меті отримати від талібів гарантії, що підконтрольна рухові «Талібан» територія не буде використовуватися терористичними групами. Очікується, що угода також гарантуватиме участь талібів у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава».