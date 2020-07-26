Таліби звинувачують владу Афганістану в повторному арешті бойовиків, у Кабулі заперечують

Екстермістське угруповання «Талібан» звинуватило безпекові сили Афганістану в повторному арешті звільнених раніше бойовиків. Про це заявив речник угруповання Сухейль Шагін.

За твердженням Шагіна, силовики «безперервно» обшукують, затримують та відправляють за ґрати учасників угруповання. Це, заявляє він, відбувається попри те, що останні нібито не повертаються до збройних дій після звільнення на вимогу Кабулу. Шагін застеріг владу від затримань, додавши, що в разі подальших затримань Кабул «нестиме відповідальність за наслідки».

Натомість представники легітимної влади Афганістану заперечують звинувачення. Речник Національної ради безпеки Афганістану Джавід Фейсал назвав закиди «некоректними».

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«Це їхній спосіб саботувати спроби відновити мир та мирні переговори, які мають початися», – сказав Фейсал.

Обмін звинуваченнями на наступний день після того, як Державний департамент США анонсував турне спеціального представника Сполучених Штатів в Афганістані Залмая Халілзада п’яться країнами для переговорів щодо мирного процесу в Афганістані.

У лютому 2020 року таліби підписали угоду зі Сполученими Штатами в Катарі, щоб прокласти шлях до прямих переговорів між угрупованням і підтримуваним Заходом урядом у Кабулі після більш ніж 18 років війни.

У червні спецпосланець США в Афганістані висловив сподівання на початок мирних переговорів між місцевою владою й талібами.