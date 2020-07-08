Афганістан: внаслідок вибуху у провінції Кандагар загинули поліцейські

В Афганістані внаслідок вибуху в автомобілі загинули щонайменше троє поліцейських. Про це повідомляє місцева влада.

Інцидент, в результаті якого було поранено ще близько 20 людей, стався 8 липня у провінції Кандагар. Серед поранених – очільник місцевої поліції та цивільні.

Представник губернатора провінції заявив, що поки відповідальність за вибух на себе не брало жодне угруповання. Він додав, що «терориста-смертника» правоохоронці застрелили до того, як він дістався поліцейського відділку.

У регіоні, де стався вибух, йдуть бої з талібами.

На початку червня спеціальний посланець США в Афганістані Залмай Халілзад заявив, що сподівається на початок мирних переговорів між урядом країни та талібами, і у випадку їх продуктивності, на дострокове виведення військ США.

Обмін в’язнями є частиною угоди США і Талібану від 29 лютого, поза участю афганського уряду. За ключовим пунктом угоди, Вашингтон погодився скоротити свою військову присутність в Афганістані з приблизно 13 000 до 8600 до середини липня на першому етапі, і аж до повного виведення військ – до травня наступного року.