Таліби заявляють, що говорили про «міжафганські переговори» з держсекретарем США

Таліби заявляють, що провели відеоконференцію з державним секретарем США Майком Помпео, під час якої рух «Талібан» підтвердив свою прихильність до мирного процесу в Афганістані.

Речник Сухейль Шахін заявив 30 червня, що таліби та очільник американської дипломатії напередодні, 29 червня, мали розмову про шлях до мирних переговорів, закріплений у лютневій угоді між Вашингтоном та бойовиками.

«Ми готові розпочати міжафганські переговори, як ми говорили раніше, але затримки у звільненні в'язнів відклали ці переговори», – написав Шахін у твітері, посилаючись на зобов’язання влади в Кабулі звільнити п’ять тисяч в’язнів-талібів як умову для початку переговорів.

Державний департамент США ще не повідомляв про цей дзвінок.

Лютнева угода передбачає виведення американських військ і покликана прокласти шлях до мирних переговорів між талібами та урядом Афганістану, підтримуваним США.

Згідно з домовленістю, США до середини липня погодилися скоротити свої сили в Афганістані з 12 тисяч військових до 8 тисяч 600. Якщо решта угоди буде виконана, всі американські та інші іноземні війська вийдуть з Афганістану до середини 2021 року.

Спілкування талібів і Помпео відбувається в час, коли президент США Дональд Трамп стикається зі все більшим тиском. Політичні опоненти вимагають від нього пояснень щодо того, чому він нічого не вчинив після отримання повідомлень, нібито Москва пропонувала і платила бойовикам, пов’язаним із талібами, за вбивство американських солдатів в Афганстані.