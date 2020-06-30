Розвідка США не вважала за вірогідну інформацію про «змову» Росії з талібами – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не доповідали про нібито змову між спецслужбами Росії й афганським рухом «Талібан». Як написала 26 червня газета The New York Times, американська розвідка дійшла висновку, що один із підрозділів російського оборонного відомства платив талібам за напади на військовослужбовців США і НАТО в Афганістані. Адміністрація Дональда Трампа кілька місяців поспіль не реагувала на цю інформацію, стверджувало видання. (Відео Reuters)