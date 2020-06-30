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30 червня 2020, Київ 20:06
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Розвідка США не вважала за вірогідну інформацію про «змову» Росії з талібами – Трамп

Розвідка США не вважала за вірогідну інформацію про «змову» Росії з талібами – Трамп
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Розвідка США не вважала за вірогідну інформацію про «змову» Росії з талібами – Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не доповідали про нібито змову між спецслужбами Росії й афганським рухом «Талібан». Як написала 26 червня газета The New York Times, американська розвідка дійшла висновку, що один із підрозділів російського оборонного відомства платив талібам за напади на військовослужбовців США і НАТО в Афганістані. Адміністрація Дональда Трампа кілька місяців поспіль не реагувала на цю інформацію, стверджувало видання. (Відео Reuters)

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