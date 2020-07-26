Представник США їде у турне п’ятьма країнами для підтримки мирного процесу в Афганістані

Спеціальний представник Сполучених Штатів в Афганістані Залмай Халілзад відвідає столиці Катару, Пакистан, Афганістану, Норвегії та Болгарії для переговорів щодо мирного процесу в Афганістані. Про це повідомляє Державний департамент США.
У Досі та Кабулі Халілзад «вимагатиме вирішення проблем, які лишилися нерозв’язаними, перед початком внутрішньоафганських переговорів, особливо остаточно обміну ув’язненими та зниження рівня насильства», йдеться в повідомленні.
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Столиця Катару була місцем кількох раундів переговорів між США та екстремістським угрупованням «Талібан».
«Попри знаний прогрес в обміні ув’язненими, проблема потребує додаткових зусиль, аби бути вирішеною остаточно», – зазначають у Державному департаменті.
Халілзад відвідає Пакистан, щоб заручитися підтримкою в просуванні внутрішньоафганських переговорів. У Осло та Софії дипломат повідомить союзників США за Північноатлантичним альянсом про перебіг мирного врегулювання Афганістану.
Турне Халілзада відбувається на тлі загострення насильства, яке може звести нанівець зусилля Вашингтону всадити Кабул та «Талібан» за стіл переговорів і покласти край майже 19-річній війні в Афганістані.
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25 липня Національна рада Афганістану повідомила, що протягом минулого тижня таліби вбили 46 цивільних та поранили ще 93 людини.
«Талібан» заявив 23 липня про готовність почати мирні переговори з афганським урядом після мусульманського свята Ід аль-Адха в серпні, якщо на той момент сторони обміняються ув’язненими.
У лютому 2020 року таліби підписали угоду зі Сполученими Штатами в Катарі, щоб прокласти шлях до прямих переговорів між угрупованням і підтримуваним Заходом урядом у Кабулі після більш ніж 18 років війни.
У червні спецпосланець США в Афганістані висловив сподівання на початок мирних переговорів між місцевою владою й талібами.
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