Представник США їде у турне п’ятьма країнами для підтримки мирного процесу в Афганістані

Спеціальний представник Сполучених Штатів в Афганістані Залмай Халілзад відвідає столиці Катару, Пакистан, Афганістану, Норвегії та Болгарії для переговорів щодо мирного процесу в Афганістані. Про це повідомляє Державний департамент США.

У Досі та Кабулі Халілзад «вимагатиме вирішення проблем, які лишилися нерозв’язаними, перед початком внутрішньоафганських переговорів, особливо остаточно обміну ув’язненими та зниження рівня насильства», йдеться в повідомленні.

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Столиця Катару була місцем кількох раундів переговорів між США та екстремістським угрупованням «Талібан».

«Попри знаний прогрес в обміні ув’язненими, проблема потребує додаткових зусиль, аби бути вирішеною остаточно», – зазначають у Державному департаменті.​

Халілзад відвідає Пакистан, щоб заручитися підтримкою в просуванні внутрішньоафганських переговорів. У Осло та Софії дипломат повідомить союзників США за Північноатлантичним альянсом про перебіг мирного врегулювання Афганістану.​

Турне Халілзада відбувається на тлі загострення насильства, яке може звести нанівець зусилля Вашингтону всадити Кабул та «Талібан» за стіл переговорів і покласти край майже 19-річній війні в Афганістані.

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25 липня Національна рада Афганістану повідомила, що протягом минулого тижня таліби вбили 46 цивільних та поранили ще 93 людини.

«Талібан» заявив 23 липня про готовність почати мирні переговори з афганським урядом після мусульманського свята Ід аль-Адха в серпні, якщо на той момент сторони обміняються ув’язненими.

У лютому 2020 року таліби підписали угоду зі Сполученими Штатами в Катарі, щоб прокласти шлях до прямих переговорів між угрупованням і підтримуваним Заходом урядом у Кабулі після більш ніж 18 років війни.

У червні спецпосланець США в Афганістані висловив сподівання на початок мирних переговорів між місцевою владою й талібами.