Афганістан: таліби напали на штаб розвідки, щонайменше 11 людей загинули

Група бойовиків екстремістського угруповання «Талібан» атакувала офіс Національного директорату безпеки Афганістану, вбивши щонайменше 11 людей і поранивши десятки інших, переважно цивільних.

На вході в офіс установи бойовики підірвали автомобіль із вибухівкою в місті Айбак у північній провінці Саманган, після чого штурмували будівлю.

Губернатор провінції Абдул-Латіф Ібрагімі повідомив афганській службі Радіо Свобода, що в ході стрілянини, яка почалася в будівлі, вбиті всі четверо нападників. Інші 11 загиблих – співробітники Директорату.

За словами Ібрагімі, в ході нападу поранення отримали 63 людини, більшість із них – цивільні.

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«Талібан» неодноразово влаштовував такі багатоетапні атаки на урядові об’єкти в містах. Цього разу він також взяв на себе відповідальність за атаку через речника угруповання Забінуллу Муджагіда.

Останніми днями таліби посилили напали в північній частині Афганістану.

Напередодні, зранку 12 липня, стався ще один напад у районі Пато в провінції Дайкунді. Речник губернатора провінції Аббас Кам’яр заявив, що під час сутичок загинули 12 бойовиків і четверо військових.

Президент Ашраф Гані 6 липня заявив, що спалах насильства становить «серйозну загрозу» для мирних переговорів із «Талібаном».