Афганістан звинуватив талібів у штурмі блокпосту, четверо афганських військових загинули

Афганістан звинувачує бойовиків екстремістського угруповання «Талібан» у штурмі блокпосту в центральній частині Афганістану. Унаслідок боїв загинули четверо афганських військових.

Напад стався зранку 12 липня в районі Пато в провінції Дайкунді. Речник губернатора провінції Аббас Кам’яр заявив, що під час сутичок загинули 12 бойовиків.

Район Пато межує з південною провінцією Урузґан. Це один з найбільш нестабільних регіонів країни.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за напад.

У лютому 2020 року таліби підписали угоду зі Сполученими Штатами в Катарі, щоб прокласти шлях до прямих переговорів між угрупованням і підтримуваним Заходом урядом у Кабулі після більш ніж 18 років війни.

У червні спецпосланець США в Афганістані висловив сподівання на початок мирних переговорів між місцевою владою й талібами.