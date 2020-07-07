У МЗС назвали 23 країни, в яких відкритий в’їзд для українських туристів

Українським туристам на даний час відкритий в’їзд до 23 країн, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, це ті держави, куди потрібна віза і де діють певні карантинні обмеження.

«Це Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея. Це такі найбільш популярні напрямки», – сказав Кулеба.

Решта країн, за його словами, «не менш прекрасні», але потоку українських мандрівників туди немає: Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови.

Більшість країн ЄС залишаються закритими для туристів з України, але правила переглядаються кожні два тижні.

Водночас Кулеба порадив українцям перевіряти інформацію про можливість в’їзду до іншої країни перед тим, як купувати квиток для подорожі.

27 червня європейські ЗМІ повідомили, що після відкриття кордонів ЄС 1 липня на територію союзу допускатимуть громадян з 20 країн. Україна, з огляду на епідеміологічну ситуацію, до списку не потрапила.