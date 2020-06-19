Україна відкрила всі пункти пропуску на кордоні з ЄС – ДПСУ

Україна відкрила всі пункти пропуску на кордоні з країнами Європейського союзу та Молдовою. Про це повідомив керівник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк.

При цьому він уточнив, що фактично працюють лише ті пункти, де відновила роботу і суміжна сторона.

«Так, з 16 червня у пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, знову почали пропускати автотранспорт, а з 17 червня з’явилася можливість перетинати українсько-румунський кордон у пункті пропуску «Солотвино», – зазначив Лисюк.

Він додав, що як тільки уповноважені органи країн ЄС та Молдови приймуть рішення про відновлення роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною, Держприкордонслужба готова забезпечити такий пропуск зі свого боку.

З 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення.